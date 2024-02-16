Праздничный ужин закончился реанимацией для девочки и ее матери В Петербурге 14-летняя девочка и ее мать попали в реанимацию с отравлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге после праздничного ужина в больницу с отравлением попали 14-летняя девочка и ее мать, сообщает «Фонтанка». Состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое, за их жизни борются врачи.

Как стало известно изданию, подросток и женщина поступили в медучреждение города в ночь на четверг, 15 февраля. У них диагностировано отравление неизвестным веществом. Пациенток поместили в реанимационное отделение. Предположительно, они съели что-то накануне вечером во время застолья по случаю празднования 14-летия девочки. По данному факту организована проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее четырехлетняя девочка не вышла из наркоза после стоматологических процедур в Твери. По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, ребенка отправили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Кроме того, следственные органы в Ингушетии начали проверку в связи с гибелью пятилетней девочки в медучреждении. Ребенка доставили в детскую республиканскую клиническую больницу с признаками химического отравления, от которого пострадавшая умерла на следующий день. Дело взял на контроль прокурор республики.