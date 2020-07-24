Праздничную молитву на Курбан-байрам проведут без прихожан

https://static.news.ru/photo/39e66166-cdae-11ea-8fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ постановил духовенству регионов самостоятельно принимать решения о порядке проведения праздничной молитвы на Курбан-байрам с учётом эпидемиологической ситуации. Один из главных праздников мусульман Ид аль-Адха — Курбан-байрам состоится 31 июля.

Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также в местных религиозных организациях мусульман праздничный намаз проводить не рекомендуется, — говорится в постановлении совета улемов.

Мусульманам посоветовали провести праздник дома, в кругу семьи, послушать праздничную проповедь председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтия Шейха Равиля Гайнутдина по телевизору. Телеканал «Россия 1» будет вести в этот день прямую трансляцию из мечети.

Как писал NEWS.ru, в богослужениях по случаю праздника Курбан-байрам в прошлом году в Москве приняли участие около 240 тысяч человек. Мероприятия проходили 11 августа на шести площадках города.