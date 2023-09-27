Правозащитники обвинили сотрудников колонии в насильном обривании женщин Правозащитники заявили о насильном обривании женщин-заключенных в колонии №10

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Приморскому краю обвинили руководство колонии №10 в насильном обривании женщин-заключенных, сообщает Telegram-канал «НеМосква». По его данным, руководство вынуждает женщин сбривать волосы, несмотря на отсутствие эпидемии педикулеза. В самой колонии утверждают, что эти сведения не соответствуют действительности.

Руководитель регионального отделения ОНК Владимир Найдин утверждает, что инцидент произошел в колонии №10, расположенной в селе Горное. По его словам, женщин насильно принуждали сбривать волосы. При этом сотрудники колонии якобы оскорбляли их, в том числе и по национальному признаку. Всего было обрито около 50 человек.

Позднее учреждение дало официальный комментарий, заявив, что никто в колонии не принуждал девушек к этой процедуре. По словам руководства колонии, в ходе осмотра у семи осужденных были выявлены признаки педикулеза, о чем были сделаны соответствующие записи в амбулаторных картах. Стрижка осуществлялась по согласию заключенных осужденной, официально трудоустроенной по специальности «парикмахер». Помимо стрижки, также были проведены дезинфекционные мероприятия.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев одобрил проект приказа Минюста, который дает право осужденным выбирать колонию рядом с местом жительства. По его словам, заключенные не должны лишаться социальных связей.