Православного блогера обязали извиниться перед лютеранской церковью Суд обязал блогера Егорова извиниться перед Анненкирхе за слова о «сепаратизме»

В Санкт-Петербурге блогера Вадима Егорова обязали извиниться перед местной религиозной организацией «Евангелическо-лютеранский приход Святой Анны (Анненкирхе)» за обвинения в сепаратизме, сообщила пресс-служба городских судов. Лютеранская церковь ранее подала к блогеру иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Истец обратился в суд и просил признать сведения, распространенные ответчиком в видеоролике «Современное православное искусство и стрит-арт» о том, что Аннекирхе является сепаратистской организацией, получающей финансирование со стороны «ингерманландского сообщества» и призывающей к отделению Санкт-Петербурга от России и созданию Ингерманландии — не соответствующими действительности, — сообщили в суде.

Выборгский районный суд прекратил производство по иску после того, как стороны достигли мирового соглашения. Блогера обязали дне позднее 17 марта опубликовать видео с опровержением своих слов и извиниться.

В одном из интервью Егоров называл Анненкирхе «сепаратистским объединением» и «немножко антироссийским проектом». Позже блогер признался в своем Telegram-канале, что был не прав.

Ранее суд в Петербурге отказался принимать заявление на развод от девушки, которая шесть лет назад заключила в Дании брак с другой женщиной. В пресс-службе судов города пояснили, что применение иностранного семейного права в этом случае невозможно.