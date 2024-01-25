Полиция подтвердила алиби подозреваемого в поджоге склада WB в Шушарах

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Правоохранители задержали сотрудника Wildberries, угрожавшего поджечь склад в Шушарах, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Как оказалось, 21-летний подозреваемый в день пожара отсутствовал на складе. Алиби подтвердили в полиции.

По данным канала, до происшествия на складе задержанный писал в рабочем чате о намерении устроить поджог. После случившегося там же взял вину на себя. Свои намерения он объяснял недовольством системой штрафов в компании. Парня нашли, доставили в отдел, где он просидел весь день, пока не подтвердилось его алиби. Также у него прошли обыски.

Крупный пожар на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах произошел на прошлой неделе. В момент инцидента в здании находилось около 1200 человек, официальная информация о пострадавших не поступала. Горящий склад попал на видео, снятое пассажирами летевшего в Петербург самолета. Склад выгорел полностью менее чем за два часа, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что основательница и гендиректор компании Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга. Вероятно, визит связан с пожаром на складе WB в Шушарах. Представители маркетплейса отметили, что визит Бакальчук в Петербург состоялся 22–23 января.