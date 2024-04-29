Правоохранители Петербурга ищут стрелявшего из «травмата» водителя В Петербурге полиция разыскивает водителя «Мерседеса» после стрельбы на дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция разыскивает водителя «Мерседеса», который стрелял из «травмата». Инцидент произошел 28 апреля около 22:00, информирует ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ходе дорожного конфликта у дома 271 на Лиговском проспекте неизвестный водитель автомобиля выстрелил в воздух из травматического пистолета. По данным ГУ МВД, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Правоохранители оперативно установили личность предполагаемого стрелка. В полиции уточнили, что под подозрением находится 26-летний петербуржец, проживающий на Сиреневом бульваре. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи УК РФ (хулиганство). Полиция приняла меры к розыску и задержанию скрывшегося стрелка.

В Петербурге ранее стражи порядка застрелили вооруженного мужчину, который ранил одного из сотрудников полиции в плечо. По данным пресс-службы регионального управления МВД, инцидент произошел рано утром в квартире дома на Английском проспекте. Мужчина употребил около сотни таблеток от эпилепсии и начал вести себя неадекватно. Наряд патрульно-постовой службы полиции прибыл после звонка от бригады скорой помощи 26 апреля в 05:45 утра. Правоохранители вместе с медиками вошли в жилище и попытались вывести мужчину. Однако он достал из-под подушки пистолет и ранил одного из сотрудников.