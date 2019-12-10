https://static.news.ru/photo/1f933ff4-1b21-11ea-9ccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: vlc.ru

В администрации Владивостока сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыски. Об этом 10 декабря сообщили представители мэрии.

Уточняется, что проведение обысков связано с выявленными фактами нарушений, допущенных при ремонте дорог юридическим лицом, являвшимся исполнителем контракта в 2018 году. Речь идёт о подлоге документов.

В результате мошеннических действий со стороны юрлица заказчик работ (администрация города) является потерпевшей стороной. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы, которые и вынесут соответствующее решение, — передаёт сообщение портал Znak.

Представители мэрии при обысках оказывают правоохранителям посильную помощь.

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