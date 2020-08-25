Правительство выбрало ликвидатора экологического ущерба в Иркутской области

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Единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в городе Усолье-Сибирское Иркутской области стало ФГУП «Федеральный экологический оператор», подведомственное Росатому.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Вице-премьер Виктория Абрамченко, комментируя решение кабмина, отметила, что ликвидация накопленного экологического вреда требует уникального опыта и компетенции, а также серьёзной технической подготовки.

Некоторые опасные объекты на промплощадке требуют незамедлительной ликвидации. Большое внимание будет уделено безопасности проводимых работ, предусмотрена многоуровневая защита — системы подавления возможных выбросов и постоянный экологический мониторинг, как на территории «Усольехимпрома», так и за её пределами, — сказала Абрамченко.

Минприроды должно в месячный срок заключить с выбранным правительством исполнителем работ государственный контракт на 2020–2021 годы.

30 июля президент РФ Владимир Путин поручил разработать и ввести в действие план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и очистке загрязнённых территорий в Усолье-Сибирском. Вице-премьер Абрамченко возглавила созданную для реализации поручения рабочую группу. В число мероприятий, которые должны быть завершены уже в текущем году, включены демонтаж и демеркуризация конструкций цеха ртутного электролиза — основного источника загрязнения промышленной площадки. Также исполнитель работ обязан привести в безопасное состояние пять аварийных ёмкостей, содержащих отходы I и II классов опасности. Кроме того, правительством поставлена задача уже в 2020 году завершить строительство защитных противофильтрационных экранов вдоль берегов Ангары. Последние экологические мероприятия в Усолье-Сибирском намечены на 2024 год. К этому сроку должны быть завершены все работы по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды.

Как передавал NEWS.ru, правительство выделило 434 млн рублей на экологические мероприятия в Иркутской области.