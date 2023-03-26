Правительство Тувы расследовало задержание военных в Запорожской области

Фото: r_tuva/t.me

Тимур Куулар

Спецпредставитель главы Тувы по СВО Тимур Куулар отчитался о предварительном расследовании по факту задержания военных из региона в Запорожской области. Как сообщает пресс-служба правительства Тувы в Telegram-канале, бойцов продержали под арестом менее суток, фактов неуставного отношения к ним не было.

Военные на хорошем счету у командования, один из них представлен к медали «За отвагу». Все задержанные в военной комендатуре вернулись в свои части. Обстоятельства произошедшего проясняются, Куулар взял ситуацию под контроль.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, двое военнослужащих из Тувы показывают подвал, где их заперли.

14 марта глава Мордовии Артем Здунов передал в Минобороны вопросы, которые мобилизованные из региона подняли в своем видеообращении к президенту России Владимиру Путину. Также по поручению руководителя субъекта установлен постоянный контакт с участниками СВО из Мордовии и их семьями. В самом оборонном ведомстве информацию не комментировали.