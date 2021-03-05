Правительство собралось расширить природный заповедник «Утриш» на 15%

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Правительство планирует расширить территорию государственного природного заповедника «Утриш» в Краснодарском крае на 15%. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Площадь заповедника с учётом расширения составит 11 338,76 га. В результате «Утриш» будет представлять собой единый природный комплекс и станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Чёрного моря в границах России, — цитирует её «Интерфакс».

«Прибавка» состоится за счёт включения в состав заповедника лесной и водной территории. Благодаря этому он сохранит свою экосистему. При этом данная мера будет способствовать развитию экологического туризма, а также росту туристической привлекательности региона.

Абрамченко сообщила, что малый размер территории заповедника не позволяет эффективно сохранять редкие природные комплексы сухих субтропиков и подводные экосистемы Черноморского побережья Кавказа. Также проблемой для заповедника является его расположение между туристическими городами Анапа и Новороссийск.

Другой сложностью, по словам вице-премьера, является антропогенное окружение. Это расположение между приморскими городами, близость иных населённых пунктов, интенсивно использующихся туристами в курортный сезон, а также транспортных узлов — аэропорта, железнодорожных вокзалов Анапы и Новороссийска.

Особого сбережения и защиты государства и общества требуют популяции 16 видов птиц, 7 видов млекопитающих и 10 видов пресмыкающихся, включённых в Красную книгу Российской Федерации.

К примеру, на участках расширения заповедника в акватории Чёрного моря обитателями являются такие редкие виды фауны, как черноморская афалина и обыкновенный дельфин (дельфин-белобочка) — эндемики Чёрного моря, а также вид, включённый в Красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов — черноморская морская свинья (азовка).

Как писал NEWS.ru, власти Краснодарского края хотели закрыть туристам доступ в заповедник «Утриш», где произошёл крупный пожар. С такой инициативой выступил губернатор Вениамин Кондратьев после того, как побывал на месте ЧП.

Пожар в заповеднике начался 24 августа. В целом эвакуации подверглись почти тысяча человек. Площадь очага возгорания составляет порядка двух-трёх гектаров, пройденную огнём территорию оценивают в 130 га. К тушению были привлечены 49 человек и 10 единиц техники. После пожара в заповеднике «Утриш» в отношении директора учреждения следствием возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируют халатность.