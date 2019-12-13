https://static.news.ru/photo/aa98b800-1d87-11ea-9be7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Сахалинской области 31 декабря будет выходным днём. Соответствующий указ подписал губернатор региона Валерий Лимаренко, поддержав таким образом инициативу местных жителей.

В документе от главы области прописана рекомендация к руководителям организаций и учреждений перенести рабочий день на 28-е число.

Как правило, готовиться к Новому году приходится вечером, после работы. Думаю, будет правильным, если сахалинцы и курильчане в этот день отдохнут от трудовой деятельности и спокойно подготовятся к любимому всеми празднику, — пишет Лимаренко в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru передавал, что глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Подобное решение ранее приняли ещё в 12 регионах России.