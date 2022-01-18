Правительство профинансирует строительство Красногорского гидроузла в Омске

Правительство РФ профинансирует строительство Красногорского гидроузла в Омске, сообщает телеканал «360». На первый этап работ с 2022 по 2024 год будет выделено более четырёх миллиардов рублей. По словам зампредседателя правительства Виктории Абрамченко, необходимо срочно завершать строительство объекта, он важен для водоснабжения Омска и судоходства по Иртышу.

Уровень воды в главной водной артерии области стабильно снижается и уже достиг критической отметки. Сооружение гидроузла позволит скорректировать последствия природных и антропогенных изменений и обеспечить необходимые условия для водозабора и судоходства. Такие инфраструктурные проекты, от которых зависит качество жизни людей, благополучие города и бесперебойная работа транспортного комплекса, конечно, приоритетны для правительства. Поэтому принято решение выделить бюджетное финансирование на возобновление строительных работ, — сказала она.

Уровень воды в Иртыше снижается не первое десятилетие, это связано с засушливым климатом и большим объёмом потребления воды в соседних Китае и Казахстане.

Строительство гидроузла началось в 2011 году под Омском в районе Красная горка, оно должно было завершиться в 2016 году, но остановилось без финансирования. По данным журналистов, Омская область тратит на содержание объекта около 50 млн рублей каждый год. Достроен он наполовину.

Ранее в Минэкономразвития поддержали идею реконструкции набережной в Омске инициативу обновления набережной на правом берегу реки Иртыш в Омске. Проект должен будет способствовать деловой активности в Омске, развитию студенческой экосистемы и жилищного строительства, отметил губернатор Омской области Александр Бурков.