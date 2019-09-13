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Президент России Владимир Путин пообещал встретиться в Дагестане с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым во время поездки по республике. Политик прилетел в регион для участия в памятных мероприятиях, посвящённых 20-й годовщине отражения атаки боевиков на субъект.

Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю, — цитирует РИА Новости слова главы государства во время встречи в Ботлихе с ополченцами, принимавшими участие в сражении с бандитами в 1999 году....