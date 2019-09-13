Правительство РФ планирует до 2023 года восстановить инфраструктуру и жильё в пострадавших от наводнения районах Иркутской области. По словам вице-премьера Виталия Мутко, соответствующая программа уже принята.
Объём финансирования превысит 41 млрд рублей. В рамках программы планируется восстановить социальную, транспортную и коммунальную инфраструктуру, а также ряд других объектов, включая жильё, передаёт
Ранее News.ru писал, что подтопленными в Дальневосточном федеральном округе остаются 97 населённых пунктов, 985 жилых домов, 3650 приусадебных земель и 144 участка автомобильных дорог. По данным МЧС, за последние сутки вода добралась до 221 здания.