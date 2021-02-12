Правительство Приморья случайно анонсировало акцию сторонников Навального

https://static.news.ru/photo/4d82d36c-6ead-11eb-9f30-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Правительство Приморского края опубликовало план мероприятий на День влюблённых, который отмечается 14 февраля. Одно из событий называется «Любовь сильнее страха». Именно под таким названием должна пройти намеченная на воскресенье акция оппозиции.

В рамках акции «Любовь сильнее страха» планируется запуск фонариков по семи точкам в краевой столице, — говорится в сообщении в Instagram краевого правительства.

primorskyadmin/instagram.com

При этом официальный ресурс региональной администрации не сообщает напрямую о проведении мероприятия в поддержку оппозиционного блогера и политика. В сообщении отмечается, что 14 февраля волонтёры будут дарить прохожим цветы, а в одном из торговых центров появится арт-объект в виде сердца, на котором можно будет написать признание в любви или оставить контакты для онлайн-знакомства.

Как ранее писал NEWS.ru, силовики готовы привлечь дроны для контроля акций в поддержку Навального 14 февраля в Челябинске. Это будет сделано в том случае, если флешмоб с фонариками перерастёт в несанкционированную акцию. Полицейские надеются, что после заранее принятых мер участники флешмоба не будут собираться в группы более 10 человек.