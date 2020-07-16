Правительство Поморья завершит рекультивацию участка в Шиесе в 2024 году

В Архангельской области рекультивация участка, на котором планировалось построить экотехнопарк «Шиес», пройдёт в два этапа.
Как
Первый технический этап начался 7 апреля и продлится до 2021 года включительно. За это время планируется освободить поверхности от инженерно-бытовых сооружений, крупногабаритных обломков и строительного мусора, завезти плодородный слой почвы и сделать окончательную планировку участка.
Второй этап, биологический (2022-2024 годы), включает лесовосстановительные мероприятия: удобрение почв и посадку сеянцев сосны с закрытой корневой системой, а также дополнение лесных культур и рыхление почвы.
Как ранее сообщалось, в Шиес намеревались вывозить мусор из Москвы.
15 июня 2019 года ООО «Технопарк» завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка «Шиес».
В июне руководство Архангельской области вынесло из списка важных инвестиционных проектов строительство технопарка «Шиес». После этого «Шиес» останется без преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты Архангельской области. В их число входят налоговые льготы и специальные условия по аренде земельных участков, писал NEWS.ru.
Приоритетным инвестиционным проектом экотехнопарк для захоронения твёрдых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми признали в октябре 2018 года. Общая сумма инвестиций оценивалась в 10,5 млрд рублей.
Но общественность выступила против строительства «Шиеса», и в Архангельской области и Коми люди массово вышли на акции протеста. Президент РФ Владимир Путин в июле 2019 года поручил местным властям учесть мнение местных жителей при строительстве объекта. После этого, в январе 2019 года, Арбитражный суд Архангельской области признал постройку самовольной и обязал компанию «Технопарк» снести постройки рядом с железнодорожной станцией Шиес.
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