Правительство Поморья завершит рекультивацию участка в Шиесе в 2024 году

В Архангельской области рекультивация участка, на котором планировалось построить экотехнопарк «Шиес», пройдёт в два этапа.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства региона, работы проведут в два этапа. Основные работы должны завершиться в 2024 году.

Первый технический этап начался 7 апреля и продлится до 2021 года включительно. За это время планируется освободить поверхности от инженерно-бытовых сооружений, крупногабаритных обломков и строительного мусора, завезти плодородный слой почвы и сделать окончательную планировку участка.

Второй этап, биологический (2022-2024 годы), включает лесовосстановительные мероприятия: удобрение почв и посадку сеянцев сосны с закрытой корневой системой, а также дополнение лесных культур и рыхление почвы.

Как ранее сообщалось, в Шиес намеревались вывозить мусор из Москвы.

15 июня 2019 года ООО «Технопарк» завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка «Шиес».

В июне руководство Архангельской области вынесло из списка важных инвестиционных проектов строительство технопарка «Шиес». После этого «Шиес» останется без преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты Архангельской области. В их число входят налоговые льготы и специальные условия по аренде земельных участков, писал NEWS.ru.