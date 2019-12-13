Правительство Еврейской автономной области сложило полномочия. Это произошло после отставки губернатора Александра Левинталя. Данную информацию 13 декабря сообщили представители управления по внутренней политике правительства ЕАО.
Данная мера была принята согласно уставу. В документе прописано, что правительство слагает полномочия в случае назначения временно исполняющего обязанности руководителя региона.
В управлении по внутренней политике подтвердили сложение полномочий,
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя и назначил сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.
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