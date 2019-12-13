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Большинство пользователей сервиса Aviasales, выбирая внутренние направления на новогодние праздники, отдали предпочтение Москве и Санкт-Петербургу. В лидеры вышли также Краснодар, Уфа и Махачкала.

Самыми популярными внутренними направлениями на новогодние праздники ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург. Также популярны Краснодар, Уфа и Махачкала, — цитирует АГН «Москва» управляющего директора Aviasales Максима Крайнова. Туристы чаще всего...