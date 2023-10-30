Правительство Дагестана будет работать круглые сутки Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы

Фото: Jiang Kehong/Xinhua/Global Look Press

На фоне событий в аэропорту Махачкалы для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы, мобилизованы силы всех ведомств, сообщается в Telegram-канале кабмина республики. По словам главы правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова, власти не допустят дестабилизации ситуации в регионе.

Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы. Силы всех ведомств мобилизованы, — отмечается в сообщении.

Росавиация ранее сообщила, что аэропорт Махачкалы закрыли на прием воздушных судов до 6 ноября. Данные меры в Дагестане приняли после того, как вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Манифестанты выступали против действий Израиля в рамках палестино-израильского конфликта.

Ранее в Министерстве здравоохранения Дагестана сообщили, что медики республиканских стационаров занимаются лечением десяти пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы. Там отметили, что два человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, уточнили в Минздраве.