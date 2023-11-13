Правила авиакомпании вынудили петербурженку оголиться перед незнакомцами Mash: пассажирке авиакомпании «Победа» пришлось прилюдно кормить грудью ребенка

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Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на авиакомпанию «Победа» после того, как ей пришлось кормить грудью дочь перед двумя незнакомыми мужчинами, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Женщину отказались пересаживать к мужу, объяснив это правилами организации. Кроме прочего, пострадавшей не выдали ремень безопасности для ребенка.

Мы поднялись на борт и выяснили, что у мужа 30-й ряд, а у меня 14-й <...>. Нам сказали, что менять места запрещено правилами авиакомпании <...>. Я была вынуждена оголяться и кормить при совершенно посторонних мужчинах рядом, — поделилась петербурженка.

Проблемы не закончились и после рейса, добавил канал. Женщина решила позвонить в поддержку, где ей сказали, что минута разговора будет стоить 70 рублей. При этом подождать на линии ответа оператора ей предложили 10 минут.

Ранее сотрудники авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались пропускать на борт беременную пассажирку из-за резкой фразы ее жениха. Работники заявили, что пара опоздала на посадку, но, по словам самой пострадавшей, этот этап прошел «слишком быстро». По ее словам, посадка длилась не более двух минут, и один из сотрудников был готов пропустить их, однако после резких слов мужчины он поменял свою позицию.