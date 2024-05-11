Прах блокадницы нашли в мусорном баке в Петербурге «Фонтанка»: в мусорке нашли урну с прахом пережившей блокаду петербурженки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во дворе одного из домов Баскова переулка в Санкт-Петербурге в мусорном баке нашли урну с прахом, предположительно, пережившей блокаду Ленинграда женщины, информирует Telegram-канал «Фонтанки». По данным журналистов, речь может идти об останках бывшего председателя Совета ветеранов Литейного округа.

На урне были выгравированы имя и дата рождения. Как уточнили в СМИ, прах принадлежит Надежде Александровне Г. 1929 года рождения.

Все данные на урне совпадают с данными экс-председателя Совета ветеранов Литейного округа — Надежда Александровна Г. 1929 года рождения скончалась 23 сентября 2023 года, — добавили в издании, ссылаясь на предоставленные в муниципальном образовании данные.

Когда сотрудники СМИ прибыли на место, урны с прахом там уже не было. Кроме бумаг, подтверждающих статус блокадницы, на месте ничего не обнаружили, констатировали журналисты.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» передавал, что женщина нашла труп мужчины на общем балконе многоэтажки в Мурино. Правоохранители подозревают в убийстве ее сына, поскольку кровавые следы вели в его квартиру, говорилось в публикации. 68-летняя пенсионерка приехала навестить своего сына, но на общем балконе шестого этажа увидела завернутое в окровавленную простыню тело.