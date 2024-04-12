Пожилой житель Германии надругался над правнучкой в российском городе «Фонтанка»: в Ленобласти житель ФРГ надругался над девятилетней девочкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Германии приехал погостить к родственникам в Ленинградской области и совершил сексуальное насилие в отношении своей девятилетней правнучки, сообщила «Фонтанка». После этого 71-летний мужчина вернулся в ФРГ.

По данным издания, о насилии над дочерью полиции рассказал ее 43-летний отец. Инцидент произошел в Выборге в июне 2023 года, на тот момент пострадавшей было девять лет. По словам мужчины, прадед приезжал к семье в гости и надругался над его дочерью. После он вернулся в Германию.

Ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге 10-летняя девочка попала в реанимацию после того, как ее жестоко наказала мать. Уточнялось, что ребенок не добежал до туалета, выразив протест против развода родителей. Женщина извинилась перед девочкой, однако через некоторое время той стало плохо, после чего школьницу доставили в больницу.

Позже выяснилось, что девочка подверглась сексуальному насилию. По данным Telegram-канала Mash, врачи обнаружили на теле 10-летнего ребенка характерные травмы. В настоящее время несовершеннолетняя находится под присмотром медиков в больничной палате. Правоохранительные органы уже задержали 32-летнюю мать девочки, а также ее сожителя.