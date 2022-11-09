Пожилой водитель насмерть сбил двухлетнюю девочку в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области пожилой водитель сбил мать с двумя дочерьми двух и четырех лет, передает «Сиб.фм». Двухлетняя девочка, которая находилась у женщины на руках, погибла на месте, другая ее дочь была госпитализирована с травмами. Водителя доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, следственно-оперативная группа работает на месте происшествия и устанавливает полные обстоятельства произошедшего.

Трагедия произошла 9 ноября в Искитиме — 70-летний водитель Honda CR-V, двигавшийся со стороны Чуйского тракта в сторону проспекта Юбилейный, наехал на трёх пешеходов у дома № 46 в микрорайоне Подгорный. Пострадавшие переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения, уточнили в пресс-службе МВД Новосибирской области.

Водителю провели освидетельствование на месте аварии, по результатам которого у него не установили состояние алкогольного опьянения.

В начале сентября водитель мусоровоза сбил насмерть пятилетнюю девочку в Истре. ЧП произошло в 08:45 утра мск на улице Ленина. Водитель мусоровоза при выезде с прилегающей территории наехал на двух девочек — 2017 и 2019 годов рождения. Одна из них скончалась на месте, другую госпитализировали с телесными повреждениями.