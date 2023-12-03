Пожилой уфимец лишился ноги из-за наезда мусоровоза Mash: в Уфе пенсионер попал под мусоровоз и лишился ноги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мусоровоз наехал на 65-летнего жителя Уфы на улице Тухвата Янаби, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По его данным, в результате пенсионер получил множественные травмы и лишился левой ноги.

Водитель мусоровоза заезжал во двор задним ходом и не увидел на дороге пожилого человека. После наезда шофер несколько минут пробуксовал на месте, когда мужчина был под колесами. Затем водитель отъехал и, выйдя из салона, поспешил помочь пострадавшему. Он попытался поднять пенсионера, но тот не смог встать на ноги. Пострадавшего доставили в больницу, где медики выявили у него размозжение голеней, переломы ребер и плеча, а также ушибы головы. В итоге врачи приняли решение ампутировать левую ногу уфимца.

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