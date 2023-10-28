Пожилой тренер развращал 14-летнюю ученицу во время выездных соревнований SHOT: тренер из Владивостока совратил свою 14-летнюю ученицу на соревнованиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что главный тренер Федерации легкой атлетики Приморского края совратил свою 14-летнюю ученицу во время выездных соревнований. По его информации, 64-летний мужчина пристал к девочке, пока они вместе жили в гостинице в Челябинске.

В публикации сообщается, что инцидент произошел еще в прошлом году, однако до сих пор подросток не решалась рассказать родителям о произошедшем. Канал уточнил, что в беседе с полицейскими она призналась, что тренер домогался ее в гостинице «Визитъ».

По данным SHOT, полиция уже задержала мужчину, который признался в содеянном. В публикации канала сказано, что в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет колонии.

По информации канала, тренер работает с детьми уже очень давно, а в 2010 году он становился центральной фигурой скандала с участием ребенка. SHOT добавил, что тогда обвиняемый работал учителем физкультуры, его избил отец первоклассника, которого, как стало известно потом, мужчина выгнал с урока за плохое поведение.

В Пятигорске тем временем учитель по оздоровительной физкультуре совратил свою семилетнюю ученицу во врем урока. Мужчина изнасиловал девочку, после чего она рассказала обо всем родителям. Мама девочки сразу же обратилась в полицию. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы по статье 132 Уголовного кодекса РФ.