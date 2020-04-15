Пожилой постоялец с коронавирусом умер в доме престарелых под Смоленском

https://static.news.ru/photo/7d20202e-7f49-11ea-be64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

74-летний мужчина скончался в Вяземском доме престарелых в Смоленской области. У него был диагностирован коронавирус.

Ещё до вспышки заболевания коронавирусом пациент был слаб, болезнь, не связанная с этой инфекцией, развивалась стремительно, — сообщили РИА Новости в оперативном штабе.

Ранее у 86 человек, работающих и живущих в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вяземском районе Смоленской области, подозревали коронавирусную инфекцию. Тесты подтвердили наличие коронавируса у 50 пациентов. Всего медики протестировали 306 человек.

После вспышки коронавирусной инфекции в Вязьме власти приняли решение ограничить въезд в город для людей, не проживающих в нём. Исключение сделано для врачей, сотрудников МЧС и работников других ведомств, писал NEWS.ru.

Всего в Смоленской области коронавирус обнаружен у 106 человек, один заболевший умер, один излечился.

Всего в России диагностировано 24 490 случаев коронавирусной инфекции, 1986 человек выздоровели, умерли 198 заболевших. В Москве 14 776 заболевших, 1205 выздоровели, 106 умерли.