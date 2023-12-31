Пожилой мужчина погиб под огнем ВСУ в поселке под Белгородом Гладков сообщил о гибели пожилого мужчины при обстреле ВСУ поселка Красное

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Поселок Красное Шебекинского округа Белгородской области попал под обстрел ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки погиб пожилой мужчина.

К большому горю, погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего, — написал Гладков.

При обстреле также пострадала продавщица магазина, добавил губернатор. Женщину с осколочным ранением головы доставили в центральную районную больницу, врачи оказывают ей всю необходимую помощь, указал он.

В частном жилом секторе обошлось без повреждений, осколками повредило только магазин и линию электропередачи. В ближайшее время аварийные бригады и оперативные службы приступят к ликвидации последствий, пообещал Гладков.

Утром в Белгороде звучали сирены ракетной опасности, сообщал Гладков. Было опубликовано видео с одной из улиц, где сработала сирена. Жителей просили спуститься в укрытия. Спустя полчаса тревогу отменили.

В Подмосковье тем временем прибыл спецборт МЧС с жителями Белгорода, пострадавшими при массированном обстреле города со стороны ВСУ 30 декабря. По данным спасательной службы, на лечение в столицу доставили 25 пациентов, в том числе шестерых детей.