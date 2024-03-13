Пожилая жительница Магнитогорска накормила ребенка из мусорки URA.RU: пенсионерка накормила ребенка из мусорки в Магнитогорске

Пожилая жительница Магнитогорска накормила ребенка отходами из мусорных баков, сообщает очевидец Евгения Федорова. По ее словам, которые приводит URA.RU, ребенку на вид около пяти лет, а женщина похожа на ее бабушку или прабабушку. Она считает, что родители девочки могут не знать о пристрастиях родственницы и надеется, что общественный резонанс поможет найти их.

Во дворе дома № 19 по улице Бориса Ручьева увидела пожилую женщину, которая рылась в мусоре и кормила девочку отходами. Ребенку на вид около четырех-пяти лет, — рассказала агентству очевидец.

Ранее сообщалось, что житель Вологодской области продал квартиру вместе со своей 92-летней бабушкой. Покупателем стала местная многодетная семья, которая знала о данном факте, но не смутилась им. Пенсионерка подала в суд и отстояла свое право на жилье.

До этого на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском нашли тело младенца. Оно лежало среди бытовых отходов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В Новосибирске следователи начали проверку после сообщений о том, что местная жительница ушла на всю ночь праздновать Международный женский день и оставила дома двух маленьких детей. Громкий плач детей услышали соседи и вызвали специалистов. Женщине грозит до трех лет тюрьмы.