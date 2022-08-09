Пожилая женщина умерла во время сушки погреба в Новосибирске

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Вечером 8 августа в муниципальную аварийно-спасательную службу поступил вызов из Октябрьского района Новосибирска. Звонивший сообщил, что 80-летняя женщина накануне отправилась сушить погреб, а после перестала выходить на связь. По прибытии на место специалисты обнаружили тело пенсионерки в подвале гаража, она отравилась угарным газом, пишет «Сиб.фм».

Тело было поднято из погреба на поверхность с помощью альпснаряжения и передано сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой помощи, — сообщили в службе спасения.

Сотрудники МАСС предупредили, что все деревянные конструкции в хозяйственных помещениях должны быть защищены от пожара, также не стоит накапливать в них мусор, ненужную тару, солому и другие легковоспламеняющиеся вещества. Кроме того, в погреб нельзя спускаться со свечами, керосиновыми лампами и другими подобными светильниками.

Спасатели рассказали, что первыми симптомами отравления угарным газом являются легкая слабость, головокружение. После чего человек теряет сознание и не может самостоятельно подняться.

5 августа в автосервисе Хабаровска взорвалась граната, погиб 64-летний мужчина, который являлся владельцем этого СТО. В момент ЧП в здании находился еще один рабочий, но он не получил травм. В результате взрыва пожара не возникло, только прорвало трубу.