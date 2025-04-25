Петербурженка с деменцией выпила обезжириватель вместо воды

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Пожилая жительница Приморского района Санкт-Петербурга попала в больницу с острым отравлением после того, как по ошибке выпила обезжириватель, перепутав его с водой, пишет Neva.Today. Сын женщины забыл убрать опасную жидкость со стола.

Инцидент произошел вечером 24 апреля. 88-летняя женщина, проживающая на Богатырском проспекте, была госпитализирована с пероральным отравлением. Сын пенсионерки рассказал, что его мать страдает деменцией.

Ранее было возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в школе № 178 Екатеринбурга. Отмечается, что учебное заведение перевели на дистанционное обучение до 28 апреля.

До этого учащийся московской школы № 2115 был госпитализирован в Филатовскую больницу после репетиции последнего звонка из-за отравления алкоголем. По факту случившегося в учебном заведении на улице Цюрупы началась проверка.