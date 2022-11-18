Пожилая женщина погибла в результате ДТП с инспектором ГИБДД в Сарове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате ДТП с участием инспектора ГИБДД в Сарове погибла пожилая женщина, еще две пострадали, сообщает «Царьград». Выяснилось, что автомобиль сотрудника Госавтоинспекции проехал на красный сигнал светофора. По факту инцидента проводится проверка.

Сотрудник ГИБДД в 13:35 16 ноября проехал перекресток Зернова — Московская в Сарове на красный сигнал светофора. У автомобиля были включены проблесковые маячки и специальный сигнал, однако это не спасло его от столкновения с машиной KIA, которая ехала не зеленый сигнал светофора. Авто управляла молодая женщина, также вместе с ней ехали еще две женщины, одна из которых была 1943 года рождения.

Пожилая пассажирка KIA скончалась в госпитале из-за полученных в ходе ДТП телесных повреждений. Водитель авто была доставлена в больницу с гематомами, ушибами и ссадинами, но ее отпустили сразу после осмотра. Третью пассажирку KIA медики также отпустили после оказания помощи. Лейтенант полиции, который управлял патрульной машиной ГИБДД, в результате аварии не пострадал.

Мать сбитого депутатом Сергеем Мамонтовым в Татарске мальчика ранее заявила, что не собирается примиряться с человеком, который переехал ее ребенка и скрылся с места ДТП. Женщина рассказала, что обвиняемый даже всплакнул во время встречи с ней. Она уточнила, что возмещение морального ущерба ее не устраивает и дело не будет прекращено.