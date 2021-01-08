Пожилая россиянка вела внучку по морозу без одежды

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Жители Нижневартовска, находящегося на территории ХМАО, обнародовали в социальных сетях видеозапись, на которой видно, как пожилая женщина ведёт по морозу маленькую девочку без одежды. В городе термометры показывают минус 23 градуса. Ощущаются они как минус 31.

Видеозапись оказалась в распоряжении нижневартовской администрации. Её представители объяснили инцидент в разговоре с журналистами. Оказалась, что пенсионерка вела по улице без одежды свою внучку. Бабушке и девочке пришлось срочно покинуть квартиру из-за ссоры матери ребёнка с сожителем.

Второпях, а также скорее всего находясь в стрессе, бабушка не успела одеть внучку. В ситуации уже начали разбираться органы опеки и инспекторы по делам несовершеннолетних. Ребёнок сейчас находится с родным отцом, — цитирует сообщение от администрации портал URA.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после смерти трёхлетней девочки, катавшейся с горки на снегокате.

Трагедия произошла 31 декабря в национальном парке «Нижняя Кама». Трёхлетняя девочка самостоятельно спускалась с горки на снегокате и врезалась в дерево.