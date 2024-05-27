Пожилая пара погибла при пожаре в частном доме в Якутии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая пара погибла при пожаре в частном доме в Якутии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Специалисты выясняют причины возгорания.

Поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Барановская в г. Нюрба. На момент прибытия огнеборцев из окон шел дым. К сожалению, в результате воздействия опасных факторов пожара погибли мужчина 1957 г.р. и женщина 1960 г.р., — говорится в сообщении.

Второй этаж жилого дома получил повреждения по всей площади, которая составляет 108 квадратных метров. Первый этаж пострадал от огня частично, ущерб зафиксирован на 42 квадратных метрах. К тушению привлекались 10 человек и три единицы техники.

Ранее шестилетний мальчик стал виновником пожара в многоквартирном доме в Рязани. Его бабушка оставила зажигалку на балконе. После того как ребенок обнаружил ее, он начал играть с огнеопасным предметом, что стало причиной происшествия. Он случайно поджег вещи на лоджии, после чего огонь распространился по самой квартире, а также перекинулся на соседние балконы.

До этого в Нижнем Новгороде 15 человек эвакуировали из многоэтажного дома из-за пожара в одной из квартир. Среди эвакуированных шестеро детей, трое из которых пострадали. Также медицинская помощь потребовалась одному взрослому.