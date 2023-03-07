Пожилая диверсантка ворвалась в банк с антироссийскими лозунгами В Анапе 60-летняя безработная ворвалась в банк с лозунгами в поддержку ВСУ

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В Анапе 60-летняя безработная женщина попыталась поджечь отделение банка, скандируя лозунги в поддержку ВСУ, сообщает Telegarm-канал SHOT. По данным канала, ее еще до приезда полиции обезвредили сотрудники банка.

Женщина спокойно зашла в отделение и направилась в туалет, где подожгла тряпку, пропитанную бензином, и приготовила бутылки с «коктейлем Молотова», потом, выйдя в зал, она начала поливать офис неизвестной жидкостью.

На женщину составили протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Мурманске в ночь на 23 февраля злоумышленник поджог военкомат, воспользовавшись халатностью полицейских. Сотрудники, охранявшие военкомат, устроили себе перерыв на кофе, который продлился больше часа. Этим и воспользовался неизвестный, бросивший в здание «коктейль Молотова».

Ранее мужчина в Новоуральске планировал закидать здание комиссариата «коктейлями Молотова», но не успел — его задержали сотрудники ФСБ Свердловской области.