В Анапе 60-летняя безработная женщина попыталась поджечь отделение банка, скандируя лозунги в поддержку ВСУ, сообщает Telegarm-канал SHOT. По данным канала, ее еще до приезда полиции обезвредили сотрудники банка.
Женщина спокойно зашла в отделение и направилась в туалет, где подожгла тряпку, пропитанную бензином, и приготовила бутылки с «коктейлем Молотова», потом, выйдя в зал, она начала поливать офис неизвестной жидкостью.
На женщину составили протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Мурманске в ночь на 23 февраля злоумышленник поджог военкомат, воспользовавшись халатностью полицейских. Сотрудники, охранявшие военкомат, устроили себе перерыв на кофе, который продлился больше часа. Этим и воспользовался неизвестный, бросивший в здание «коктейль Молотова».
Ранее мужчина в Новоуральске планировал закидать здание комиссариата «коктейлями Молотова», но не успел — его задержали сотрудники ФСБ Свердловской области.