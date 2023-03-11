Пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии в Подмосковье Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству пластика в подмосковном поселке Колюбакино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

В 06:03 мск объявлена ликвидация открытого горения, — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар в цехе по производству пластика начался в ночь на 11 марта. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. В ходе возгорания обрушилась крыша строения на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

К тушению огня привлекли 60 человек, также было использовано 19 единиц специальной техники.

Прокуратура Московской области сообщила о возбуждении уголовного дела, по факту пожара организована проверка.