Пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы Глава Минприроды Козлов: пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы

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Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях полностью ликвидированы, заявил ТАСС глава Минприроды РФ Александр Козлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). При этом министр сослался на доклад главы Рослехоза Ивана Советникова.

Советников в докладе сообщил, что лесные пожары в Рязани и Иваново ликвидированы, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с территорий начали выводить группировки специалистов, которые боролись с огнем в регионах.

30 августа временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщал, что в области остается непотушенным один очаг лесных пожаров. На тот момент, по его словам, там работали более 120 человек и свыше 20 единиц техники. Малков отмечал, что режим ЧС в регионе сохраняется, и просил местных жителей воздержаться от походов в лес. Кроме того, по его словам, по итогам ситуации с лесными пожарами будут сделаны очень серьезные выводы.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил в беседе с NEWS.ru о том, что версия умышленных поджогов рязанских лесов и диверсий вполне реальна, так как подобные пожары не возникают из-за жаркого солнца и преломления света через бутылочное стекло на сухую траву или трухлявый пень. Он не исключил, что злоумышленники использовали бензин и другие горючие жидкости.