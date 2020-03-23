https://static.news.ru/photo/331bdbaa-6ce6-11ea-bf16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожароопасный сезон объявлен в 17 российских регионах. В двух из них введён особый противопожарный режим.

Пожароопасный сезон открыт в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калининградской, Ростовской и Смоленской областях, в Крыму, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также в Севастополе, Краснодарском и Приморском краях.

Особый режим действует на всей территории Карачаево-Черкесии и в восьми муниципальных районах Краснодарского края. При этом режим ЧС не введён, сообщается на сайте ФБУ «Авиалесохрана».

Ранее NEWS.ru писал, что в Смоленской области объявлена повышенная готовность к пожарам. Соответствующие меры власти региона приняли в связи с несанкционированным палом сухой травы на сельскохозяйственных землях.