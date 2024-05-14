Пожарным пришлось ретироваться с объятого пламенем теплохода «Ломоносов» При тушении теплохода в Архангельске судно накренилось на правый борт

Фото: t.me/mchs_official*

При тушении огня на теплоходе «Ломоносов» судно накренилось на правый борт, сообщает пресс-служба МЧС. В итоге огнеборцам пришлось ретироваться с палубы и продолжать тушить пламя с причала. В итоге пожар был полностью ликвидирован.

При тушении судно начало крениться на правый борт. Возник риск опрокидывания, создалась угроза для личного состава. Пожарные эвакуировались на причал и продолжили тушение с суши и воды, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что перед возгоранием на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске проводились сварочные работы. Управление СКР заявило о начале проверки всех обстоятельств случившегося. Сейчас проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий. Судно находится на ремонте в сухом доке. О пострадавших не сообщалось. Площадь возгорания составила 936 кв. м.

Ранее в Нижнем Новгороде 15 человек эвакуировали из многоэтажного дома из-за пожара в одной из квартир. Среди эвакуированных шестеро детей, трое из которых пострадали. Также медицинская помощь потребовалась одному взрослому. По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость.