Пожарный хотел вернуть бывшую жену угрозой расправы в лесу Ni Mash: житель Шахуньи хотел помириться с экс-женой, угрожая убийством в лесу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарный из города Шахуньи в Нижегородской области угрожал бывшей жене расправой в лесу, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, таким образом мужчина пытался восстановить с ней отношения.

Как выяснил канал, до развода россиянин регулярно избивал супругу и детей, в итоге она собрала вещи и ушла от него. Отмечается, что после этого пожарный начал преследовать бывшую, женщина неоднократно обращалась в полицию.

Недавно, пишут журналисты, он подстерег ее после работы и пытался силой затащить в свою машину. Канал выяснил, что экс-жене он поставил условие: либо она возвращается к нему, либо уезжает в другой город, либо он повесит ее в лесу. По данным Ni Mash, женщине удалось вырваться из рук бывшего. Нижегородские следователи возбудили уголовное дело в отношении пожарного.

Ранее бывшего сотрудника правоохранительных органов, который преследовал возлюбленную-коллегу, задержали в Москве. Мужчина на протяжении четырех лет угрожал следователю из Нижнего Новгорода, пострадавшей даже пришлось уволиться из органов. Она написала 30 заявлений в полицию, но в отделении ничего не предпринимали. По словам женщины, все из-за того, что они оба работали там же.