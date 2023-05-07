Пожарный пострадал при тушении складов с порохом на Урале Один пожарный пострадал при тушении возгорания в поселке Первомайский на Урале

Фото: Afrianto Silalahi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Работник пожарной части был госпитализирован с места тушения огня, охватившего склады в поселке Первомайский в Свердловской области. По предварительным данным, пожарный получил отравление угарным газом. Об этом сообщих журналистам руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Информация о пострадавших местных жителях не поступала.

Сведения о потерпевших и погибших среди местных жителей в результате пожара, к счастью, в дежурную часть территориального ОВД не поступали. В горбольницу доставлен для оказания медицинской помощи работник пожарной части с предварительным диагнозом «отравление угарным газом», — рассказал Горелых.

Он также добавил, что повреждения и порчи огнем имущества граждан не зафиксировано. По словам Горелых, согласно одной из отрабатываемых версий, ЧП могло произойти из-за резких порывов ветра, которые доходили до 27 метров в секунду. По этой причине верховой лесной огонь мог перекинуться на складские помещения.

Полиция, спасатели и представители муниципалитета экстренно эвакуировали жителей 15 домов общей численностью около 400 человек.

Информация о возгорании складов с порохом в поселке Первомайский поступила на пульт МЧС в 20:27 мск 6 мая. Населенный пункт находится недалеко от Екатеринбурга. Обстановка на складах стабилизировалась, три склада удалось отстоять, еще два оказались уничтожены на площади 960 квадратных метров. Крупных взрывов и разрушений не зафиксировано.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь в борьбе с лесными пожарами. По его словам, ситуация в регионе оценивается как критическая.