Пожарный поезд прибыл на тушение атакованной ВСУ нефтебазы в Клинцах

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Пожарный поезд прибыл на тушение атакованной дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтебазы в Клинцах Брянской области, сообщает МЖД. В его составе 120 тонн воды и пять тонн пенообразователя. Уточняется, что на движение поездов ситуация не повлияет.

Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд... На движение поездов на станции Клинцы ситуация с возгоранием не влияет, — следует из сообщения.

По данным ТАСС, площадь пожара на нефтебазе составляет одну тысячу кв. м. Со ссылкой на источник в оперативных службах отмечается, что горят четыре резервуара с бензином общим объемом шесть тысяч куб. м.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что резервуары нефтебазы загорелись после попытки атаки украинского беспилотника. По его словам, БПЛА самолетного типа был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса.

Министерство обороны России подтвердило информацию об уничтожении украинского дрона в небе над Брянской областью. По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО в 06:40 мск.