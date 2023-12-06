Пожарный откачал надышавшуюся дымом собаку и попал на видео В Петропавловске-Камчатском спасатель откачал надышавшуюся дымом собаку

В Петропавловске-Камчатском спасатель Иван Бережнов вместе с другими пожарными вытащил из огня владельцев квартиры и откачал собаку, которая надышалась дымом при пожаре, сообщает KP.RU. Местные жители успели снять спасение питомца на видео. Сам пожарный рассказал изданию, что уже не в первый раз спасает животных.

Принялся делать непрямой массаж сердца, схватил ее за лапы и двигал ими вниз и вверх, чтобы выгнать всю эту дрянь из организма, это помогает заработать легким. Просидел так я с ней долго, у меня все колени намокли от снега даже через боевку. Помню, как она наконец-то начала повизгивать и шевелиться. Вокруг все закричали: «Молодец!», — поделился Бережнов.

Пожар произошел в четырехэтажном доме по улице Молчанова. Хозяева квартиры, в которой началось возгорание, не успели выйти. Спасатель отмечает, что, когда пожарная машина подъехала к дому, запах гари чувствовалась даже через закрытые стекла. Пожарные выломали двери и вытащили людей в подъезд, где начали их откачивать. Затем пострадавших передали врачам. Спасенную собаку передали одной из местных жительниц на передержку.

Жительница Тюмени ранее спасла раненую сову, которая трое суток пролежала среди мусора между жилыми домами в центре города. Птица не могла улететь из-за травмы крыла. Сову отвезли в местный зоопитомник, где волонтеры кормили ее с рук.