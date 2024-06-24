Пожарный надзор не был в НИИ во Фрязино семь лет Здание НИИ «Платан» во Фрязино не проверяли на пожарную безопасность с 2017 года

Фото: NEWS.ru

Здание научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино не проверяли на пожарную безопасность с 2017 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные системы СПАРК. В документах говорится, что во время планового визита надзора было выявлено 13 нарушений.

В здании тогда отсутствовали автоматическая пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, пути эвакуации были захламлены. Отмечается, что сегодня этот объект не относится к категории высокого и чрезвычайно высокого риска. Кроме того, в органах надзора объяснили, что «отсутствие проверок, вероятнее всего, связано с мораторием на проверки». При этом в здании зарегистрировано 33 организации.

В НИИ «Платан» днем 24 июня вспыхнул крупный пожар. На опубликованных кадрах видно, что возгорание случилось в главном корпусе института. В окнах полыхало пламя, и выбивался черный дым. В ГУ МЧС по Московской области уточнили, что сообщение о ЧП поступило в 14:39.

Стало известно, что восемь человек, по предварительным данным, могли стать жертвами пожара во Фрязино. Точной информации о количестве пострадавших нет.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что двое людей выпали из окон на седьмом этаже. По предварительным данным, они погибли. В горящем здании подмосковного научно-исследовательского института остаются по меньшей мере шесть человек. По данным оперативных служб, связь с ними отсутствует.