Пожарный из Омска спас из огня троих новосибирцев

Фото: 54.mchs.gov.ru

Иван Шульга

Приехавший отдыхать в Новосибирскую область пожарный из Омска Иван Шульга спас из горящего дома трех человек — женщину и четырехлетних братьев-близнецов. В спасении людей также приняла участие 15-летняя дочь мужчины, пишет «КП — Новосибирск» со ссылкой на ГУ МЧС России области.

Пожар произошел 3 августа в селе Ленинское в частном доме. Омич вместе со своей семьей отдыхал на берегу Новосибирского водохранилища, когда заметил в небе черный дым. Мужчина сел в машину и поехал в том направлении.

Я начал стучать в окна, вдруг там люди. Услышал, что в одной из комнат плачут дети, а женщина просит о помощи. Огонь отрезал им выход, они не могли сами покинуть дом. <...> Еще пара минут, и они могли погибнуть, − рассказал Шульга.

Пожарный разбил окно кирпичом и вынес детей на воздух, после чего вернулся в дом за женщиной. На помощь ему пришел сосед пострадавших. Вместе они вывели женщину из огня, к тому времени она уже начала терять сознание.

До приезда скорой помощи детей разместили в машине спасателя, где за ними присматривала его дочь. Она же и вызвала на место происшествия пожарных. Прибывшие медики оказали пострадавшим первую помощь. Они успели надышаться угарным газом и получили небольшие порезы.

Ранее в Воскресенском районе Подмосковья загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов, из-за чего было эвакуировано семь человек. Очевидцы опубликовали видеокадры, на которых виден поднимающийся вверх плотный столб дыма. По словам свидетелей, ЧП произошло на химическом предприятии.