Пожарные вырвались из огненного кольца в Мордовском заповеднике
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
09:35, 25 августа 2021
Фото: kirill_bakanov_/instagram.com
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Сотрудникам МЧС и военным Минобороны удалось выбраться из окружившего их пожара в Мордовском заповеднике. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Пострадавших нет, технику удалось сохранить. Пожарные вырубили деревья и расчистили дорогу, через несколько часов они были в безопасности.
Огненное кольцо возникло по причине верхового пожара, который стремительно передвигался из-за ветра.
Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщала 24 августа, что огонь уничтожил почти треть Мордовского заповедника, пожар захватил около 100 кв. км. Его тушат сотрудники МЧС России, Росгвардии и Министерства обороны — 1200 человек и около 300 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет.
Ранее стало известно, что из-за природного пожара была закрыта федеральная трасса Пермь — Екатеринбург рядом с городом Ревда в Свердловской области. Объезд организован через село Первомайское, посёлок Билимбай или через Первоуральск.