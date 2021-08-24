Пожарные вырвались из огненного кольца в Мордовском заповеднике

Сотрудникам МЧС и военным Минобороны удалось выбраться из окружившего их пожара в Мордовском заповеднике. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Пострадавших нет, технику удалось сохранить. Пожарные вырубили деревья и расчистили дорогу, через несколько часов они были в безопасности.

Огненное кольцо возникло по причине верхового пожара, который стремительно передвигался из-за ветра.

Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщала 24 августа, что огонь уничтожил почти треть Мордовского заповедника, пожар захватил около 100 кв. км. Его тушат сотрудники МЧС России, Росгвардии и Министерства обороны — 1200 человек и около 300 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет.