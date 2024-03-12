Пожарные справились с огнем, охватившим завод ЛУКОЙЛа после атаки БПЛА Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Нижегородской области

Пожар, возникший из-за атаки дрона по заводу ЛУКОЙЛа в Нижегородской области, потушили, передает РИА Новости со ссылкой на правительство региона. Огонь удалось остановить на площади в 350 квадратные метров. К ликвидации ЧП были привлечены более 20 спецмашин, пожарный поезд и специалисты с дронами.

В 10:57 ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются, — говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем сообщил об атаке беспилотников на промзону города Кстово. В частности, на объект топливно-энергетического комплекса, где произошел пожар.

Telegram-канал Baza утверждал, что дрон упал на территории кстовского предприятия около 05:30. В ЛУКОЙЛе заявили, что работа технологической установки «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановлена в связи с инцидентом.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 12 марта над территорией России силы ПВО нейтрализовали 25 украинских беспилотников. Два дрона перехватили в Московской области, один — над Ленинградской областью, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и Тульской областями.

Ранее в Сети появились кадры пожара на территории нефтезавода ЛУКОЙЛ в Кстовском районе Нижегородской области, который вспыхнул в результате атаки беспилотника. Глава региона Глеб Никитин уточнял, что специалисты Роспотребнадзора принялись исследовать пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Никто не пострадал.