Пожарные спасли животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ в Уфе

Фото: 02.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Пожарные вынесли из огня животных контактного зоопарка, который находился в горящем торговом центре «Меркурий» в Уфе. Всего спасены 56 животных, пишет РИА Новости

Пожарно-спасательными подразделениями из контактного зоопарка в торговом центре были спасены 56 животных, среди которых обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало, — приводит агентство сообщение пресс-службы МЧС.

Торговый центр «Меркурий» в Уфе загорелся вечером в пятницу, 9 сентября. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших в результате возгорания нет. По сообщениям очевидцев, на момент возгорания в торговом центре было много людей. Машины пожарных приехали быстро, а сами посетители эвакуировались без паники.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. на тушение огня были направлены 18 единиц техники и 54 человека. На данный момент сообщается, что пожар локализован, его площадь составила 5,4 тысячи квадрантых метров.

Ранее сообщалось, что в горящем ТЦ «Меркурий» в Уфе огонь охватил верхний этаж и крышу здания. По словам очевидцев, огонь в ТРЦ распространился очень быстро.