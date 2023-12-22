Пожарные спасли собаку и кота из горящей квартиры в Кемерово

Пожарные спасли собаку и кота из горящей квартиры в Кемеровской области, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Хозяйка жилища не пострадала.

Возгорание случилось в квартире жилого дома в Ленинске-Кузнецком. Животных достали из задымленного помещения в бессознательном состоянии. Им сделали непрямой массаж сердца и привели в чувство. Канал уточняет, что сейчас жизням питомцев ничего не угрожает. Хозяйка квартиры не пострадала, жилье также удалось сохранить. Причины пожара не уточняются.

Ранее в Химках загорелся мясоперерабатывающий комбинат. На момент приезда пожарных огонь занял 200 квадратных метров. Восемь сотрудников предприятия смогли самостоятельно эвакуироваться. В тушении пожара участвовали 68 человек личного состава и 25 единиц спецтехники.

Также сообщалось, что два человека погибли при пожаре в квартире в Смоленской области. Помещение в пятиэтажном жилом доме в Сафоново загорелось, когда хозяева крепко спали.

Пожар в Батайске Ростовской области ранее унес жизни трех человек, в том числе двух детей. В качестве одной из версий возгорания в жилом доме рассматриваются игры с огнем старшего ребенка. Сообщалось, что он всегда любил играть со спичками и зажигалками.