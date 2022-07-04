Пожарные спасли кошек из горящей квартиры в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

На Волковском проспекте в Санкт-Петербурге в однокомнатной квартире на первом этаже произошел пожар, хозяйки жилья в момент возгорания на месте не оказалось. Прибывшие на вызов пожарные приняли решение эвакуировать из дома кошек. Как сообщил «Невским Новостям» источник в правоохранительных органах, чтобы попасть в запертое помещение, сотрудникам МЧС пришлось спилить решетку на окне. На место происшествия также приехали бригады скорой помощи и реанимации.

Пожар произошел в Петербурге в однокомнатной квартире на первом этаже на Волковском проспекте, 116. Возгорание началось 4 июля около 00:30. На место происшествия прибыли три пожарных расчета, скорая, реанимация. Квартира была заперта, сотрудники МЧС спилили решетку на окне, чтобы попасть в помещение, — отметил инсайдер.

Хозяйка квартиры появилась уже после ликвидации огня. По предварительной информации, в однокомнатной квартире выгорела кухня на площади 6 кв.м.

Ранее в Санкт-Петербурге во время пожара в жилом доме по адресу: проспект Ленина, 76, сгорело больше дюжины кошек. Хозяин квартиры занимался разведением кошачьих.