В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ начался пожар на железнодорожной станции Мушкетово в Буденновском районе города.
Когда пожарные тушили огонь и делали все возможное, чтобы он не перекинулся на рядом стоящие жилые здания, обстрел возобновился. Техника и личный состав были рассредоточены и продолжали ликвидацию пожара. Силы МЧС создали четыре боевых участка для тушения огня и эвакуации железнодорожных цистерн. В результате удалось эвакуировать более 70% емкостей. При ликвидации ЧС погиб командир отделения 9-й пожарно-спасательной части Донецка прапорщик внутренней службы Сергей Осипенко. Еще двое сотрудников МЧС получили ранения.
Кадры с ликвидации пожара под обстрелом — в галерее NEWS.ru.
Фото: МЧС РФ
Пожар на железнодорожной станции Мушкетово, возникший в результате обстрела города со стороны ВСУ
Фото: МЧС РФ
Пожар на железнодорожной станции Мушкетово, возникший в результате обстрела города со стороны ВСУ
Фото: МЧС РФ
Пожар на железнодорожной станции Мушкетово, возникший в результате обстрела города со стороны ВСУ
Фото: МЧС РФ
Пожар на железнодорожной станции Мушкетово, возникший в результате обстрела города со стороны ВСУ
Фото: МЧС РФ
Пожар на железнодорожной станции Мушкетово, возникший в результате обстрела города со стороны ВСУ
Фото: МЧС РФ
Пожар на железнодорожной станции Мушкетово, возникший в результате обстрела города со стороны ВСУ
Фото: МЧС РФ
Пожар на железнодорожной станции Мушкетово, возникший в результате обстрела города со стороны ВСУ
Фото: МЧС РФ
Пожар на железнодорожной станции Мушкетово, возникший в результате обстрела города со стороны ВСУ