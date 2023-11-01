Пожарные под обстрелом тушили огонь на железнодорожной станции в ДНР — фото

Фото: Арсений Котов/ТАСС

Пожарный автомобиль, пострадавший в результате повторного обстрела со стороны ВСУ железнодорожной станции Мушкетово, где произошло возгорание

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ начался пожар на железнодорожной станции Мушкетово в Буденновском районе города.

Когда пожарные тушили огонь и делали все возможное, чтобы он не перекинулся на рядом стоящие жилые здания, обстрел возобновился. Техника и личный состав были рассредоточены и продолжали ликвидацию пожара. Силы МЧС создали четыре боевых участка для тушения огня и эвакуации железнодорожных цистерн. В результате удалось эвакуировать более 70% емкостей. При ликвидации ЧС погиб командир отделения 9-й пожарно-спасательной части Донецка прапорщик внутренней службы Сергей Осипенко. Еще двое сотрудников МЧС получили ранения.

Кадры с ликвидации пожара под обстрелом — в галерее NEWS.ru.