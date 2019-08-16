https://static.news.ru/photo/e18ec59c-c0c2-11e9-beae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Площадь лесных пожаров в Сибири сокращается, сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны». За прошедшие сутки спасателям удалось ликвидировать 70 возгораний на площади 111 917 га.

По данным ведомства, всего в настоящее время на территории России горят 158 870 га. Самоё большое количество очагов зарегистрировано в Иркутской области. На 60 тыс. га уменьшилась площадь пожаров в Красноярском крае.

При этом в Магаданской области огонь смог отвоевать у огнеборцев 1 тыс. га. Площадь пожаров на труднодоступных и удалённых территориях, где тушение не проводится по решению региональных властей, сократилась на 675 тыс. га, сообщается на сайте «Авиалесоохраны».

Ранее News.ru писал, что тушение пожаров в Сибири происходит с максимальной эффективностью, но не стоит забывать о природных возгораниях и умышленных поджогах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.