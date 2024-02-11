Пожарные локализовали возгорание в гостинице Тольятти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные локализовали возгорание, произошедшее в гостинице в Тольятти, сообщает пресс-служба МЧС России. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

В Тольятти огнеборцы МЧС России локализовали пожар, — говорится в сообщении.

Пожар в гостиничном комплексе «Жара Beach Resort» начался вечером 10 февраля. В результате происшествия пострадали два человека. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались из здания 12 человек.

В тушении огня участвуют 105 пожарных и 29 единиц техники. Следственный комитет и прокуратура Самарской области начали проверку обстоятельств пожара.

Ранее также сообщалось о пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге. Огонь возник в трехкомнатной квартире в доме на Лиговском проспекте. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-бис. Один человек погиб.

До этого стало известно, что пожар произошел на набережной Москвы-реки на юге столицы. Возгорание началось на парковке на улице Ленинская Слобода. В Сети появилось видео с места чрезвычайного происшествия. Судя по опубликованным кадрам, горели небольшие объекты около многоэтажного здания. Что именно стало причиной возгорания, неизвестно.